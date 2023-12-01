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30 ноября, 21:56

ХАМАС заинтересован в продлении перемирия в секторе Газа

AFP: ХАМАС хочет продлить режим прекращения огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС заинтересовано в очередном продлении перемирия в секторе Газа и ищет возможность договориться с ЦАХАЛ. Такая информация оказалась в распоряжении агентства AFP.

По данным источников издания, первым делом суннитская группировка хочет растянуть режим прекращения огня ещё на одни сутки. За это время палестинцы надеются добиться нескольких дней перемирия.

"Посредники прилагают активные усилия, которые в настоящее время продолжаются, чтобы добиться дополнительного дня перемирия, а затем работать над его продлением ещё на несколько дней", — отметил близкий к ХАМАС источник.

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Напомним, что стороны конфликта впервые объявили о четырёхдневной паузе в боевых действиях 24 ноября. В минувший вторник сделку продлили до 30 ноября, а в четверг — до 1 декабря. Баталия должна возобновиться в 7:00 по местному времени.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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