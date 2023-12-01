ХАМАС заинтересован в продлении перемирия в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС заинтересовано в очередном продлении перемирия в секторе Газа и ищет возможность договориться с ЦАХАЛ. Такая информация оказалась в распоряжении агентства AFP.

По данным источников издания, первым делом суннитская группировка хочет растянуть режим прекращения огня ещё на одни сутки. За это время палестинцы надеются добиться нескольких дней перемирия.