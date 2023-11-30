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30 ноября, 05:00

Израиль и ХАМАС объявили о продлении перемирия в секторе Газа

Власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

"В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников <…> оперативная пауза продлена", — сказано в заявлении военных.

ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации радикалов, нарушивших перемирие в секторе Газа

ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации радикалов, нарушивших перемирие в секторе Газа

Напомним, с 24 ноября между Армией обороны Израиля и ХАМАС действует перемирие. За прошедшие дни стороны несколько раз обменивались пленными. Изначально оно было рассчитано на четыре дня, а 27 ноября стороны достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня, то есть до 29 ноября.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Артур Лапсаков
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