ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации радикалов, нарушивших перемирие в секторе Газа
Армия обороны Израиля 29 ноября пресекла попытку группы радикалов нарушить режим прекращения огня в секторе Газа. Противники временного перемирия в анклаве были ликвидированы, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Бригадный генерал напомнил, что военнослужащие находятся в состоянии полной боеготовности, несмотря на паузу в наступательной операции. Именно это позволило солдатам оперативно устранить возникшую угрозу, добавил он на брифинге.
"Сегодня военные ликвидировали трёх террористов, которые нарушили условия оперативной паузы и создали угрозу нашим силам", — отметил Хагари.
А днём ранее на нарушении условий перемирия попались и сами военные ЦАХАЛ. Израильские танки открыли огонь на юге и севере Газы, поделились местные СМИ.
Flickr / Israel Defense Forces