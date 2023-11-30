ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации радикалов, нарушивших перемирие в секторе Газа

Армия обороны Израиля 29 ноября пресекла попытку группы радикалов нарушить режим прекращения огня в секторе Газа. Противники временного перемирия в анклаве были ликвидированы, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Бригадный генерал напомнил, что военнослужащие находятся в состоянии полной боеготовности, несмотря на паузу в наступательной операции. Именно это позволило солдатам оперативно устранить возникшую угрозу, добавил он на брифинге.

"Сегодня военные ликвидировали трёх террористов, которые нарушили условия оперативной паузы и создали угрозу нашим силам", — отметил Хагари.