Стало известно о важном трофее ХАМАС во время вторжения в Израиль 7 октября
"Исламский джихад"* заявил, что ХАМАС вывезло из Израиля серверы с разведданными
Радикалы палестинского военизированного движения ХАМАС при нападении на Израиль могли вывезти серверы с информацией "Моссада", заявил лидер палестинской группировки "Исламский джихад"* в Иране Нассер Абу Шариф.
"В ходе этой операции сопротивлению удалось доставить серверы израильской разведки в сектор Газа", — приводит сообщение иранское агентство ISNA.
По его словам, на одном из серверов были данные об израильских шпионах, находящихся даже внутри республики.
Напомним, что 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в кибуцы Израиля около сектора Газа, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. В ходе операции Тель-Авива в Газе было убито более 13 тысяч мирных палестинцев. 24 ноября между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что власти Израиля и руководство палестинского радикального движения ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
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