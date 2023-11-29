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29 ноября, 17:53

Стало известно о важном трофее ХАМАС во время вторжения в Израиль 7 октября

"Исламский джихад"* заявил, что ХАМАС вывезло из Израиля серверы с разведданными

Радикалы палестинского военизированного движения ХАМАС при нападении на Израиль могли вывезти серверы с информацией "Моссада", заявил лидер палестинской группировки "Исламский джихад"* в Иране Нассер Абу Шариф.

"В ходе этой операции сопротивлению удалось доставить серверы израильской разведки в сектор Газа", — приводит сообщение иранское агентство ISNA.

По его словам, на одном из серверов были данные об израильских шпионах, находящихся даже внутри республики.

Израиль выставил ХАМАС условие продления перемирия

Израиль выставил ХАМАС условие продления перемирия

Напомним, что 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в кибуцы Израиля около сектора Газа, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. В ходе операции Тель-Авива в Газе было убито более 13 тысяч мирных палестинцев. 24 ноября между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что власти Израиля и руководство палестинского радикального движения ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

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Александра Мышляева
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