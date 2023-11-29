Стало известно о важном трофее ХАМАС во время вторжения в Израиль 7 октября

Радикалы палестинского военизированного движения ХАМАС при нападении на Израиль могли вывезти серверы с информацией "Моссада", заявил лидер палестинской группировки "Исламский джихад"* в Иране Нассер Абу Шариф.

"В ходе этой операции сопротивлению удалось доставить серверы израильской разведки в сектор Газа", — приводит сообщение иранское агентство ISNA.

По его словам, на одном из серверов были данные об израильских шпионах, находящихся даже внутри республики.