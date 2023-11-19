В Газе заявили, что число погибших от атак Израиля выросло до 13 тысяч
Более 13 тысяч мирных палестинцев стали жертвами израильских атак начиная с 7 октября, сообщили в информационном офисе местного правительства. Там добавили, что 6 тысяч человек гражданского населения считаются пропавшими без вести.
"Более 13 тысяч человек стали жертвами израильской агрессии, более 5,5 тысячи из них — дети, 3,5 тысячи — женщины. Также более 30 тысяч раненых, свыше 75% из которых — дети и женщины", — говорится в сообщении пресс-службы, рассказал ливанский телеканал LBC.
В тексте сообщения указано, что под завалами в результате израильских ударов в секторе Газа пропало более шести тысяч человек, в числе которых более четырёх тысяч детей и женщин. А из-за одного последнего авиаудара по жилому дому в анклаве погиб 41 член одной семьи, добавили в правительстве.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС продолжается уже больше месяца — с 7 октября. В тот день территорию еврейской страны обстреляли из сектора Газа. После этого в государство проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.
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