В Газе заявили, что число погибших от атак Израиля выросло до 13 тысяч

Более 13 тысяч мирных палестинцев стали жертвами израильских атак начиная с 7 октября, сообщили в информационном офисе местного правительства. Там добавили, что 6 тысяч человек гражданского населения считаются пропавшими без вести.

"Более 13 тысяч человек стали жертвами израильской агрессии, более 5,5 тысячи из них — дети, 3,5 тысячи — женщины. Также более 30 тысяч раненых, свыше 75% из которых — дети и женщины", — говорится в сообщении пресс-службы, рассказал ливанский телеканал LBC.