Регион

Уведомления отключены

30 ноября, 05:36

ХАМАС подтвердило продление перемирия в Газе ещё на один день

ХАМАС подтвердило, что перемирие с Израилем в секторе Газа продлено ещё на один день. Об этом говорится в заявлении радикального движения в телеграм-канале.

"Было решено продлить перемирие на седьмой день, то есть на четверг", — говорится в сообщении палестинского исламистского движения.

Красный Крест подтвердил освобождение из плена ХАМАС двух россиянок

Красный Крест подтвердил освобождение из плена ХАМАС двух россиянок

Как уже рассказывал Лайф, перемирие между сторонами действует уже с 24 ноября. За это время ЦАХАЛ и ХАМАС успели несколько раз обменяться пленными. Изначально гумпауза планировалась на четыре дня, однако 27 ноября палестинские радикалы и израильские военные договорились о её продлении ещё на два дня. Между тем сегодня армия еврейского государства сообщила, что перемирие будет действовать ещё сутки.

Обложка ©

ТАСС / EPA /9 CHRISTOPHE PETIT TESSON

Николь Вербер
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров