ХАМАС подтвердило продление перемирия в Газе ещё на один день
ХАМАС подтвердило, что перемирие с Израилем в секторе Газа продлено ещё на один день. Об этом говорится в заявлении радикального движения в телеграм-канале.
"Было решено продлить перемирие на седьмой день, то есть на четверг", — говорится в сообщении палестинского исламистского движения.
Как уже рассказывал Лайф, перемирие между сторонами действует уже с 24 ноября. За это время ЦАХАЛ и ХАМАС успели несколько раз обменяться пленными. Изначально гумпауза планировалась на четыре дня, однако 27 ноября палестинские радикалы и израильские военные договорились о её продлении ещё на два дня. Между тем сегодня армия еврейского государства сообщила, что перемирие будет действовать ещё сутки.
ТАСС / EPA /9 CHRISTOPHE PETIT TESSON