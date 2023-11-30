Красный Крест подтвердил освобождение из плена ХАМАС двух россиянок
Захарова: МККК подтвердил вызволение из плена двух россиянок — мамы и дочки
Суннитская группировка ХАМАС передала Международному Комитету Красного Креста двух россиянок в рамках договорённости с Израилем о перемирии. Об этом со ссылкой на подтверждение гуманитарной организации заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"МККК подтвердил передачу им хамасовцами наших двух гражданок: Ирина Александровна Татти, Елена Юлиановна Труфанова, это мама и дочь", — сказала дипломат журналистам.
Напомним, ранее о решении освободить гражданок России из Газы сообщила пресс-служба радикального движения. По данным палестинцев, этот шаг был сделан в ответ на "усилия президента РФ Владимира Путина".
А между тем Израиль готовится возобновить боевые действия в секторе Газа с большей интенсивностью по завершении режима приостановки огня. По словам премьера страны Биньямина Нетаньяху, операция в анклаве будет завершена победой над ХАМАС.
ТАСС / AP Photo / Leo Correa