Красный Крест подтвердил освобождение из плена ХАМАС двух россиянок

Суннитская группировка ХАМАС передала Международному Комитету Красного Креста двух россиянок в рамках договорённости с Израилем о перемирии. Об этом со ссылкой на подтверждение гуманитарной организации заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МККК подтвердил передачу им хамасовцами наших двух гражданок: Ирина Александровна Татти, Елена Юлиановна Труфанова, это мама и дочь", — сказала дипломат журналистам.

Напомним, ранее о решении освободить гражданок России из Газы сообщила пресс-служба радикального движения. По данным палестинцев, этот шаг был сделан в ответ на "усилия президента РФ Владимира Путина".