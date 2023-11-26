"Нас ничто не остановит": Нетаньяху приехал в Газу и записал обращение для ХАМАС
Нетаньяху: Операция в Газе будет продолжена до полной победы над ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа и, находясь в расположении одного из подразделений ЦАХАЛ, заявил, что военная операция продолжится до полной победы над палестинским движением ХАМАС.
Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Видео © X (бывший Twitter) / Benjamin Netanyahu
"Мы здесь, в Газе, с нашими бойцами-героями. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных граждан, и в конечном итоге мы вернём их всех. Мы продолжим до конца — до победы. Ничто нас не остановит <...> у нас есть сила воли и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем", — сказал израильский премьер во время посещения анклава.
Как подчеркнул Нетаньяху, у Израиля есть три цели: ликвидировать ХАМАС, вернуть всех пленных и гарантировать, что сектор Газа вновь не станет угрозой нацбезопасности.
Напомним, 24 ноября началась четырёхдневная пауза в военных действиях между ЦАХАЛ и ХАМАС. В рамках сделки палестинское движение обменяется с Израилем пленниками, а в Газу будут допущены грузовики с гумпомощью. Однако Израиль пообещал продолжить бои по завершении сделки.
X (бывший Twitter) / HananyaNaftali