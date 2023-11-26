"Нас ничто не остановит": Нетаньяху приехал в Газу и записал обращение для ХАМАС

"Мы здесь, в Газе, с нашими бойцами-героями. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных граждан, и в конечном итоге мы вернём их всех. Мы продолжим до конца — до победы. Ничто нас не остановит <...> у нас есть сила воли и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем", — сказал израильский премьер во время посещения анклава.