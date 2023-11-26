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26 ноября, 16:39

"Нас ничто не остановит": Нетаньяху приехал в Газу и записал обращение для ХАМАС

Нетаньяху: Операция в Газе будет продолжена до полной победы над ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа и, находясь в расположении одного из подразделений ЦАХАЛ, заявил, что военная операция продолжится до полной победы над палестинским движением ХАМАС.

Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Видео © X (бывший Twitter) / Benjamin Netanyahu

"Мы здесь, в Газе, с нашими бойцами-героями. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных граждан, и в конечном итоге мы вернём их всех. Мы продолжим до конца — до победы. Ничто нас не остановит <...> у нас есть сила воли и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем", — сказал израильский премьер во время посещения анклава.

Как подчеркнул Нетаньяху, у Израиля есть три цели: ликвидировать ХАМАС, вернуть всех пленных и гарантировать, что сектор Газа вновь не станет угрозой нацбезопасности.

  • Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Фото © X (бывший Twitter) / HananyaNaftali
    Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Фото © X (бывший Twitter) / HananyaNaftali
  • Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Фото © X (бывший Twitter) / HananyaNaftali
    Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Фото © X (бывший Twitter) / HananyaNaftali
  • Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Фото © X (бывший Twitter) / HananyaNaftali
    Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Фото © X (бывший Twitter) / HananyaNaftali
  • Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Фото © X (бывший Twitter) / HananyaNaftali
    Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Фото © X (бывший Twitter) / HananyaNaftali
  • Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Фото © X (бывший Twitter) / HananyaNaftali
    Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Фото © X (бывший Twitter) / HananyaNaftali

Кадры посещения Нетаньяху сектора Газа. Фото © X (бывший Twitter) / HananyaNaftali

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Названо имя россиянина, освобождённого из плена ХАМАС

Названо имя россиянина, освобождённого из плена ХАМАС

Напомним, 24 ноября началась четырёхдневная пауза в военных действиях между ЦАХАЛ и ХАМАС. В рамках сделки палестинское движение обменяется с Израилем пленниками, а в Газу будут допущены грузовики с гумпомощью. Однако Израиль пообещал продолжить бои по завершении сделки.

Обложка ©

X (бывший Twitter) / HananyaNaftali

Наталья Исакова
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