Красный Крест заявил о размещении заложников ХАМАС на передовой

Палестинское движение ХАМАС фактически удерживает заложников на передовой, затрудняя к ним доступ волонтёров. Об этом в беседе с РБК заявил региональный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Фабрицио Карбони.

"Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично. Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключённых, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ", — заявил собеседник издания.

Также региональный директор МККК рассказал о том, что ХАМАС отказала Красному Кресту в предоставлении доступа к заложникам. Одновременно с этим представители еврейского государства не дали организации посетить палестинских заключённых, пока Красный Крест не навестит заложников.

Несмотря на это, МККК участвует в реализации достигнутого между сторонами конфликта соглашения о перемирии, а также следит за содержанием заложников ХАМАС и заключенных в Израиле.

"Мы поддерживаем диалог со сторонами конфликта для того, чтобы убедиться, что условия улучшаются", — подчеркнул Карбони.