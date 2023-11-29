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В ХАМАС заявили об освобождении двух россиянок

29 ноября, 15:23

Getty Images / Stringer

Палестинское движение ХАМАС заявило об освобождении двух заложниц с российским гражданством "в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина".

"Они были переданы Красному Кресту в качестве первого шага по их передаче представителям МИД России", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.

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Напомним, стороны конфликта на Ближнем Востоке заключили временное перемирие 24 ноября для обмена пленными и доставки гумпомощи в сектор Газа. 26 ноября ХАМАС освободило заложника с гражданством России вне списка об обмене с Израилем. Освобождённым оказался Рон Кривой — он был звукооператором на фестивале, который проводился в кибуце Реим и 7 октября был атакован.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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