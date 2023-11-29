В ХАМАС заявили об освобождении двух россиянок

Палестинское движение ХАМАС заявило об освобождении двух заложниц с российским гражданством "в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина".

"Они были переданы Красному Кресту в качестве первого шага по их передаче представителям МИД России", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.