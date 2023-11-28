"Чтобы увидел масштабы резни": ХАМАС позвало Маска в Газу после визита в Израиль

Палестинское радикальное движение ХАМАС рассчитывает, что их посетит американский бизнесмен Илон Маск. О поступившем предпринимателю приглашении рассказал член руководства движения Усама Хамдан, передаёт телеканал Al Jazeera.

"Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль. — Прим. Лайфа) против нашего народа в (секторе. — Прим. Лайфа) Газа", — заявил Хамдан.

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Напомним, сегодня Маск встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху на территории кибуца Кфар-Аза, который подвергся нападению ХАМАС. Владельцу соцсети Х показали последствия нападения палестинских радикалов на данную территорию. Кроме того, Маск пообщался с родственниками жертв и заложников.