Обвинённый в антисемитизме Маск прилетел в Израиль на встречу с Нетаньяху
Маск вместе с Нетаньяху посетил атакованный ХАМАС кибуц Кфар-Аза
Американский предприниматель Илон Маск встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на территории кибуца Кфар-Аза, который 7 октября подвергся нападению ХАМАС. Владельцу соцсети Х показали последствия нападения палестинских радикалов на данную территорию. Кроме того, Маск пообщался с родственниками жертв и заложников.
Маск прилетел к Нетаньяху в кибуц Кфар-Аза. Видео © X (бывший Twitter) / AdityaRajKaul
Как сообщает Ynet, Нетаньяху собирается показать Маску некое видео, документирующее преступления ХАМАС. Кроме того, премьер и бизнесмен запишут совместный подкаст. Также сегодня Маск встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. По данным издания, темой разговора станет проблема антисемитизма в соцсетях.
Ранее Маск угодил в крупный скандал, после того как поддержал пост одного из пользователей X. Юзер написал, что евреи продвигают ненависть в отношении белых людей, но сами требуют к себе иного отношения. В результате сразу несколько крупных компаний приостановили рекламу в соцсети Маска в знак протеста. В их числе Apple, IBM и Disney. Бизнесмен пригрозил им "термоядерным иском".
X (бывший Twitter) / AdityaRajKaul