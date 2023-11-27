Обвинённый в антисемитизме Маск прилетел в Израиль на встречу с Нетаньяху

Американский предприниматель Илон Маск встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на территории кибуца Кфар-Аза, который 7 октября подвергся нападению ХАМАС. Владельцу соцсети Х показали последствия нападения палестинских радикалов на данную территорию. Кроме того, Маск пообщался с родственниками жертв и заложников.

Как сообщает Ynet, Нетаньяху собирается показать Маску некое видео, документирующее преступления ХАМАС. Кроме того, премьер и бизнесмен запишут совместный подкаст. Также сегодня Маск встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. По данным издания, темой разговора станет проблема антисемитизма в соцсетях.