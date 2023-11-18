Apple объявила бойкот соцсети X после скандального комментария Маска

Американская корпорация Apple приняла решение временно приостановить свои рекламные кампании в соцсети X (ранее Twitter). Поводом для этого послужило недавнее высказывание владельца онлайн-платформы Илона Маска о событиях на Ближнем Востоке, передаёт издание Axios.

Журналисты напомнили, что миллиардер оставил комментарий под антисемитским постом. В записи говорилось, что евреи якобы распространяют ненависть к "белым", но требуют не относиться к ним так же. Маск счёл этот тезис "правдивым", чем вызвал волну хейта. Ситуацию прокомментировал даже Белый дом, выступив против продвижения расизма. Не заставила себя долго ждать и реакция компаний, сотрудничающих с X.