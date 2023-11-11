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11 ноября, 20:39

Илон Маск получит байопик от Даррена Аронофски

Variety: Режиссёр "Кита" Даррен Аронофски снимет фильм по биографии Илона Маска

Американская киностудия A24 приступила к разработке фильма по биографии миллиардера Илона Маска. Право рассказать о жизни и становлении основателя SpaceX выпало режиссёру Даррену Аронофски. Такой информацией поделился журнал Variety.

Сценарий будущей картины будет опираться на биографическую книгу Уолтера Айзексона о владельце соцсети X. Созданием байопика хотели заняться сразу несколько киностудий, однако инициативой в этом вопросе завладела A24. Авторы материала подчеркнули, что на фоне новости в Сети разгорелись жаркие споры о претендентах на исполнение главной роли. По мнению многих юзеров, сыграть Маска могут Николас Кейдж, Рами Малек или Роберт Дауни – младший.

Напомним, Аронофски снял несколько высокобюджетных и удачных картин. В его портфолио "Реквием по мечте", "Чёрный лебедь", "Кит" и другие фильмы.

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Обложка ©

Flickr / Victor Gonzalez Couso

Илья Пушкарев
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