Маск считает, что Украина не выиграет в конфликте, а Зеленский не признаёт поражение в бою

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск согласен, что Киев не может одержать победу в нынешнем конфликте, а Владимир Зеленский не признаёт поражение на поле боя. Так он отреагировал на пост в соцсети предпринимателя Дэвида Сакса с анализом статьи The Time о Зеленском.

"Это подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте. Более того, Зеленского описывают как "оторванного от реальности" за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией", — написал Сакс.

Он также добавил, что военные цели Украины нереалистичны. Комментируя этот пост, Маск написал: "К сожалению, этот анализ верный".

В статье для The Time Саймон Шустер, ссылаясь на людей из окружения Зеленского, написал, что тот обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ. Также в материале указано, что, несмотря на неудачи на поле боя, убеждения Зеленского не изменились и он не планирует искать какого-либо мира, желая продолжать боевые действия.