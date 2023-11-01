"Поставит на колени": Маск назвал нестандартный способ остановить конфликт Израиля и Палестины
Маск в шутку призвал лишить Израиль нута для прекращения обстрелов Газы
Американский бизнесмен Илон Маск предложил нестандартный способ остановить палестино-израильский конфликт. Для прекращения боевых действий необходимо запретить отправку в регион нута, из которого готовится традиционное еврейское блюдо хумус, считает он.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке миллиардер обсудил в подкасте комика Джо Рогана. Ведущий напомнил гостю, что Израиль бомбит ХАМАС, а также обстреливает больницы в секторе Газа. Маск ответил на это острой шуткой, рассмешив собеседника.
"Мне кажется, нужно отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу", — произнёс миллиардер.
Между тем на днях ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю беженцев в секторе Газа, где мог скрываться командир палестинского движения ХАМАС. Комментируя обстрел мирных граждан, представитель израильской армии назвал гибель невинных лишь "трагедией войны".
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