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31 октября, 23:19

"Поставит на колени": Маск назвал нестандартный способ остановить конфликт Израиля и Палестины

Маск в шутку призвал лишить Израиль нута для прекращения обстрелов Газы

Американский бизнесмен Илон Маск предложил нестандартный способ остановить палестино-израильский конфликт. Для прекращения боевых действий необходимо запретить отправку в регион нута, из которого готовится традиционное еврейское блюдо хумус, считает он.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке миллиардер обсудил в подкасте комика Джо Рогана. Ведущий напомнил гостю, что Израиль бомбит ХАМАС, а также обстреливает больницы в секторе Газа. Маск ответил на это острой шуткой, рассмешив собеседника.

"Мне кажется, нужно отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу", — произнёс миллиардер.

Маск: Starlink предоставит услуги международным организациям для помощи в Газе

Маск: Starlink предоставит услуги международным организациям для помощи в Газе

Между тем на днях ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю беженцев в секторе Газа, где мог скрываться командир палестинского движения ХАМАС. Комментируя обстрел мирных граждан, представитель израильской армии назвал гибель невинных лишь "трагедией войны".

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Flickr / MKZ News

Илья Пушкарев
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