Маск: Starlink предоставит услуги международным организациям для помощи в Газе
Услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
"Starlink обеспечит связь для международно признанных организаций, оказывающих помощь в Газе", — написал Маск в соцсети Х.
Он добавил, что пока ни один терминал из анклава не запрашивал связь.
Ранее министр связи Палестины Ицхак Садр сообщал, что ведёт переговоры по предоставлению услуг Starlink. Накануне, напомним, во время израильских бомбардировок в Газе полностью пропали интернет и связь. Речь идёт как о мобильном, так и проводном соединении.
Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из палестинского движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи.
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