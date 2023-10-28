Маск: Starlink предоставит услуги международным организациям для помощи в Газе

Услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

"Starlink обеспечит связь для международно признанных организаций, оказывающих помощь в Газе", — написал Маск в соцсети Х.

Он добавил, что пока ни один терминал из анклава не запрашивал связь.