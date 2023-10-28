Палестина обсуждает использование услуг Starlink для возвращения связи в Газе

Палестинская национальная администрация обсуждает использование услуг Starlink для того, чтобы вернуть связь в секторе Газа, которая пропала на фоне израильских ударов. Один из способов решения этой проблемы — доступ к искусственным спутникам, сообщил министр связи ПНА Ицхак Садр.

"Мы уже связались с компанией Starlink, ведём работу с международными организациями для ввода оборудования, мы готовимся к покупке ряда установок. Компания Starlink дала положительный ответ", — отметил он в беседе с Al-Hadath.