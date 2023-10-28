Палестина обсуждает использование услуг Starlink для возвращения связи в Газе
Палестинская национальная администрация обсуждает использование услуг Starlink для того, чтобы вернуть связь в секторе Газа, которая пропала на фоне израильских ударов. Один из способов решения этой проблемы — доступ к искусственным спутникам, сообщил министр связи ПНА Ицхак Садр.
"Мы уже связались с компанией Starlink, ведём работу с международными организациями для ввода оборудования, мы готовимся к покупке ряда установок. Компания Starlink дала положительный ответ", — отметил он в беседе с Al-Hadath.
Садр добавил, что Палестина также ведёт диалог с Египтом для того, чтобы упростить провоз оборудования через контрольно-пропускной пункт Рафах. Starlink — спутниковая сеть, которая предназначена для предоставления доступа в Интернет в любой точке планеты. Её разворачивает компания Илона Маска SpaceX.
Как сообщал Лайф, вечером 27 октября радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что армия Израиля атаковала сектор Газа с суши, моря и воздуха. Позже СМИ сообщили о движении израильских танков вдоль границы со стороны города Бейт-Ханун в сторону анклава, а боевое крыло ХАМАС, группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, — об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа.
Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день палестинская радикальная группировка ХАМАС нанесла мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертв с обеих сторон идёт на тысячи. Накануне ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Также Израиль отверг принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её "позорной".
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