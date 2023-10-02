Маска назвали "лицемерной скотиной" за мем о Зеленском на фоне доступа ВСУ к Starlink
Эксперт Данилин назвал "лицемерной скотиной" Маска за мем про Зеленского
Американский миллиардер Илон Маск ведёт двойную игру, и ему верить нельзя, даже когда он высмеивает Владимира Зеленского, просящего деньги у Запада. Таким мнением поделился с РИА "ФедералПресс" политолог Павел Данилин.
"А Илон Маск — лицемерная скотина, потому что, с одной стороны, он пишет посты, делает заявления, а с другой стороны — его спутники предоставляют данные, которые помогают убивать наших граждан", — заявил он.
Эксперт напомнил, что американские компании зарабатывают большие деньги на украинском конфликте, речь идёт о ВПК, сельхозпредприятиях, корпорациях Shell, Monsanto, Blackrock и других. Также действует и Маск, который фактически ведёт бизнес за счёт противостояния на Украине. Политолог подчеркнул, что бизнесмена в критике Зеленского поддержали в основном рядовые американцы, уставшие от кризиса, бьющего по их карману.
Напомним, американский миллиардер Илон Маск потроллил Владимира Зеленского, выпрашивающего деньги для Украины. Бизнесмен разместил мем, намекнув, что политик при каждом удобном случае просит помощи.
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