Маска назвали "лицемерной скотиной" за мем о Зеленском на фоне доступа ВСУ к Starlink

Американский миллиардер Илон Маск ведёт двойную игру, и ему верить нельзя, даже когда он высмеивает Владимира Зеленского, просящего деньги у Запада. Таким мнением поделился с РИА "ФедералПресс" политолог Павел Данилин.

"А Илон Маск — лицемерная скотина, потому что, с одной стороны, он пишет посты, делает заявления, а с другой стороны — его спутники предоставляют данные, которые помогают убивать наших граждан", — заявил он.

Эксперт напомнил, что американские компании зарабатывают большие деньги на украинском конфликте, речь идёт о ВПК, сельхозпредприятиях, корпорациях Shell, Monsanto, Blackrock и других. Также действует и Маск, который фактически ведёт бизнес за счёт противостояния на Украине. Политолог подчеркнул, что бизнесмена в критике Зеленского поддержали в основном рядовые американцы, уставшие от кризиса, бьющего по их карману.