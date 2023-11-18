Илон Маск пригрозил "термоядерным" иском всем компаниям, напавшим на Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал от лица соцсети Twitter (Х), которой владеет, подать "термоядерный" иск против всех компаний, которые осудили его за "антисемитское" высказывание. Об этом он написал в своём посте.

"В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp. подаёт термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию", — говорится в тексте.

Напомним, американская корпорация Apple решила приостановить рекламу в соцсети Х (Twitter) Илона Маска. Причиной стал комментарий миллиардера под "антисемитским" постом. Там говорилось, что евреи "распространяют ненависть к белым", но требуют не относиться к ним так же. Маск счёл этот тезис правдивым, чем вызвал критику. Вслед за Apple приостановили рекламу компании IBM и Walt Disney. Несмотря на это, обвинённый в антисемитизме Маск пригрозил блокировкой всем пользователям, которые поддерживают геноцид, речь идёт об обстрелах жилых домов и больниц сектора Газа со стороны Израиля.