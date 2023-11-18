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Илон Маск пригрозил "термоядерным" иском всем компаниям, напавшим на Twitter

Илон Маск пообещал подать иск в отношении компаний, осудивших Twitter

18 ноября, 08:50

Getty Images / Michael Gonzalez

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал от лица соцсети Twitter (Х), которой владеет, подать "термоядерный" иск против всех компаний, которые осудили его за "антисемитское" высказывание. Об этом он написал в своём посте.

"В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp. подаёт термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию", говорится в тексте.

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Напомним, американская корпорация Apple решила приостановить рекламу в соцсети Х (Twitter) Илона Маска. Причиной стал комментарий миллиардера под "антисемитским" постом. Там говорилось, что евреи "распространяют ненависть к белым", но требуют не относиться к ним так же. Маск счёл этот тезис правдивым, чем вызвал критику. Вслед за Apple приостановили рекламу компании IBM и Walt Disney. Несмотря на это, обвинённый в антисемитизме Маск пригрозил блокировкой всем пользователям, которые поддерживают геноцид, речь идёт об обстрелах жилых домов и больниц сектора Газа со стороны Израиля.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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