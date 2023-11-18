Обвинённый в антисемитизме Маск пригрозил блокировкой за поддержку геноцида в соцсети X

А ранее американская корпорация Apple приняла решение временно приостановить свои рекламные кампании в соцсети Маска. Причиной стал комментарий миллиардера под антисемитским постом. Там говорилось, что евреи якобы распространяют ненависть к "белым", но требуют не относиться к ним так же. Маск счёл этот тезис "правдивым", чем вызвал волну хейта. Вслед за Apple приостановили размещение рекламы компании IBM и Walt Disney. К слову, Disney и Apple входили в число крупнейших рекламодателей соцсети.