Обвинённый в антисемитизме Маск пригрозил блокировкой за поддержку геноцида в соцсети X
Маск пригрозил блокировкой за публичную поддержку геноцида в соцсети X
Каждый пользователь соцсети X (экс-Twitter), выступающий за геноцид какой-либо этнической группы, будет заблокирован. Об этом заявил владелец ресурса — американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
"Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто призывает к геноциду какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе", — написал Маск в своём аккаунте.
А ранее американская корпорация Apple приняла решение временно приостановить свои рекламные кампании в соцсети Маска. Причиной стал комментарий миллиардера под антисемитским постом. Там говорилось, что евреи якобы распространяют ненависть к "белым", но требуют не относиться к ним так же. Маск счёл этот тезис "правдивым", чем вызвал волну хейта. Вслед за Apple приостановили размещение рекламы компании IBM и Walt Disney. К слову, Disney и Apple входили в число крупнейших рекламодателей соцсети.
ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN / POOL