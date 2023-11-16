В Палестине уличили Маска в обмане
Палестинский министр: Маск не сдержал обещание предоставить услуги связи Газе
Американский миллиардер Илон Маск так и не предоставил, как обещал ранее, услуги спутниковой связи сектору Газа. Об этом заявил глава Минсвязи Палестины Исхак Сидр.
"На сегодняшний день ничего не поступило, ни от Маска, ни от международных организаций по оказанию помощи", — приводит слова министра РИА "Новости".
Помимо этого, высокопоставленный палестинский чиновник сообщил, что может являться причиной отказа в предоставлении услуг спутниковой связи. Министр предположил, что подобный вариант развития событий воплотился в реальность "после угроз со стороны Израиля". Он добавил, что в четверг в секторе Газа отключат услуги связи из-за нехватки электроэнергии.
Напомним, в конце октября Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа. Тогда же американский миллиардер прокомментировал пост министра связи Израиля Шломо Кархи о том, что ХАМАС будет использовать Starlink для "террористической деятельности". По словам бизнесмена, по состоянию на 29 октября ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не пытался подключиться из сектора Газа.
Вооружённый конфликт Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС начался 7 октября. В тот день территорию еврейской страны обстреляли из сектора Газа. После этого в стране оказались палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
ТАСС / AP