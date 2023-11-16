В Палестине уличили Маска в обмане

Американский миллиардер Илон Маск так и не предоставил, как обещал ранее, услуги спутниковой связи сектору Газа. Об этом заявил глава Минсвязи Палестины Исхак Сидр.

"На сегодняшний день ничего не поступило, ни от Маска, ни от международных организаций по оказанию помощи", — приводит слова министра РИА "Новости".