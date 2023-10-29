"Мы не настолько наивны": Маск ответил на претензии Израиля по применению Starlink в Газе

Ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не пытался подключиться из сектора Газа. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х. Так он прокомментировал пост министра связи Израиля Шломо Кархи о том, что ХАМАС будет использовать Starlink для "террористической деятельности".

"Мы не настолько наивны... Ни один терминал Starlink не попытался подключиться из Газы. Если терминал подключится — мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется исключительно в гуманитарных целях", — написал Маск.

Также бизнесмен добавил, что перед включением терминалов будет проведена проверка безопасности совместно с властями США и Израиля.