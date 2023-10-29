"Мы не настолько наивны": Маск ответил на претензии Израиля по применению Starlink в Газе
Маск заявил, что ни один терминал Starlink не пытался подключиться из Газы
Ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не пытался подключиться из сектора Газа. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х. Так он прокомментировал пост министра связи Израиля Шломо Кархи о том, что ХАМАС будет использовать Starlink для "террористической деятельности".
"Мы не настолько наивны... Ни один терминал Starlink не попытался подключиться из Газы. Если терминал подключится — мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется исключительно в гуманитарных целях", — написал Маск.
Также бизнесмен добавил, что перед включением терминалов будет проведена проверка безопасности совместно с властями США и Израиля.
Ранее Илон Маск заявил, что международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа предоставят услуги спутниковой связи сети Starlink. Его заявление раскритиковал министр связи Израиля Шломо Кари, который отметил, что ведомство разрывает отношения с организацией.
Напомним, что на Ближнем Востоке уже больше трёх недель продолжается вооружённый конфликт между Палестиной и Израилем. Обострение началось 7 октября, когда радикалы из палестинского движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. В ответ ЦАХАЛ запустила контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертв с обеих сторон идёт на тысячи.
Getty Images / Chip Somodevilla