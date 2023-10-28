Израиль разрывает связи со Starlink из-за решения Маска помочь сектору Газа
Министр связи Израиля сообщил о разрыве отношений со Starlink из-за сектора Газа
Министр связи Израиля Шломо Кари раскритиковал заявление американского миллиардера Илона Маска, который сообщил, что его компания Starlink планирует взаимодействовать с международно признанными организациями для поддержки Газы. В своём телеграм-канале Кари отметил, что его ведомство разрывает отношения с организацией.
"Может быть, Маск пожелает обусловить это освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор моё ведомство разрывает все связи со Starlink", — подчеркнул он.
Как сообщал Лайф, во время израильских бомбардировок в секторе Газа полностью пропали интернет и связь. Речь идёт как о мобильном, так и проводном соединении. Министр связи Палестины Ицхак Садр сообщал, что ведёт переговоры по предоставлению услуг Starlink. Маск же отметил, что компания обеспечит связь для международно признанных организаций, оказывающих помощь в секторе Газа.
Starlink — спутниковая сеть, которая предназначена для предоставления доступа в Интернет в любой точке планеты. Её разворачивает компания Илона Маска SpaceX.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи. 27 октября ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Также Израиль отверг принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её позорной. 28 октября МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия страны перешла к новому этапу операции в секторе Газа, он продолжится до следующего приказа.
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