Израиль разрывает связи со Starlink из-за решения Маска помочь сектору Газа

Министр связи Израиля Шломо Кари раскритиковал заявление американского миллиардера Илона Маска, который сообщил, что его компания Starlink планирует взаимодействовать с международно признанными организациями для поддержки Газы. В своём телеграм-канале Кари отметил, что его ведомство разрывает отношения с организацией.

"Может быть, Маск пожелает обусловить это освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор моё ведомство разрывает все связи со Starlink", — подчеркнул он.