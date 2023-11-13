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13 ноября, 14:22

Илон Маск предрёк Европе гражданскую войну

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предрёк Европе гражданскую войну. Так он прокомментировал видео стычек между британцами и мигрантами, а также заявление одного из пользователей о том, что коррумпированные европейские чиновники заслужили хаос, которого добивались.

"Европа, кажется, движется к гражданской войне", написал Маск.

Илон Маск назвал Россию и Украину братьями, а Запад — подстрекателем

Илон Маск назвал Россию и Украину братьями, а Запад — подстрекателем

А ранее Маск неоднократно высказывался о конфликте на Украине. Так, он предупредил Зеленского о грядущих массовых жертвах и призвал к переговорам с РФ, также он заявлял, что Киев не сможет одержать победу.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Александра Вишнякова
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