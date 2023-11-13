Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предрёк Европе гражданскую войну. Так он прокомментировал видео стычек между британцами и мигрантами, а также заявление одного из пользователей о том, что коррумпированные европейские чиновники заслужили хаос, которого добивались.