Илон Маск предрёк Европе гражданскую войну
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предрёк Европе гражданскую войну. Так он прокомментировал видео стычек между британцами и мигрантами, а также заявление одного из пользователей о том, что коррумпированные европейские чиновники заслужили хаос, которого добивались.
"Европа, кажется, движется к гражданской войне", — написал Маск.
А ранее Маск неоднократно высказывался о конфликте на Украине. Так, он предупредил Зеленского о грядущих массовых жертвах и призвал к переговорам с РФ, также он заявлял, что Киев не сможет одержать победу.
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Getty Images / Chip Somodevilla