Владимиру Зеленскому следует прекратить уничтожать украинскую молодёжь в окопах. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в эфире подкаста учёного и блогера Лекса Фридмана на YouTube. Он спросил у бизнесмена, стоит ли Зеленскому начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодёжи умирать в окопах. Не нужно этого делать — независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет", — ответил Маск.

Бизнесмен добавил, что из-за обстановки на фронте и расстановки сил дальнейшие боевые действия со стороны Киева приведут к массовым жертвам. "История не будет к ним добра", предостерёг Маск Киев.