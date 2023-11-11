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Регион
Опубликовано 11 ноября 2023, 00:40
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Маск предупредил Зеленского о грядущих массовых жертвах и призвал к переговорам с РФ

Маск призвал Зеленского не уничтожать украинскую молодёжь и начать переговоры

Владимиру Зеленскому следует прекратить уничтожать украинскую молодёжь в окопах. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в эфире подкаста учёного и блогера Лекса Фридмана на YouTube. Он спросил у бизнесмена, стоит ли Зеленскому начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодёжи умирать в окопах. Не нужно этого делать — независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет", — ответил Маск.

Бизнесмен добавил, что из-за обстановки на фронте и расстановки сил дальнейшие боевые действия со стороны Киева приведут к массовым жертвам. "История не будет к ним добра", предостерёг Маск Киев.

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Ранее Маск выразил мнение, что Украина не выиграет в конфликте, а Зеленский не признаёт поражение в бою. По словам предпринимателя, военные цели Киева недостижимы.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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