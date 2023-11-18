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Disney вслед за Apple объявил бойкот Twitter после "антисемитских" слов Маска

THR: Disney отказался от рекламы в Twitter из-за слов Илона Маска о евреях

18 ноября, 10:10

ТАСС / AP / Leon Neal

Американская компания Walt Disney не будет размещать рекламу в соцсети Twitter (X), так как её владелец Илон Маск нелицеприятно высказался о евреях на фоне палестино-израильского конфликта. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Автор публикации подчёркивает, что Disney и ранее принявшая аналогичное решение корпорация Apple являются самыми крупными рекламодателями для соцсети. По мнению издания, Маск должен переживать по поводу потери контрактов с этими гигантами.

Илон Маск пригрозил "термоядерным" иском всем компаниям, напавшим на Twitter

Илон Маск пригрозил "термоядерным" иском всем компаниям, напавшим на Twitter

Ранее американская корпорация Apple решила приостановить рекламу в соцсети Х (Twitter) Илона Маска. Причиной стал комментарий миллиардера под "антисемитским" постом. Там говорилось, что евреи "распространяют ненависть к белым", но требуют не относиться к ним так же. Маск счёл этот тезис правдивым, чем вызвал критику. Вслед за Apple приостановила рекламу и IBM. Несмотря на это, обвинённый в антисемитизме Маск пригрозил блокировкой всем пользователям, которые поддерживают геноцид.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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