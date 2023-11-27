"Токсичная фигура": Эксперт объяснил, почему Израиль отказал Зеленскому, но с радостью принял Маска

Американский предприниматель Илон Маск политически более выгоден Израилю, чем Владимир Зеленский, которому отказали в визите в страну. Таким мнением поделился политический советник Сергей Маркелов.

Он отметил, что политики ничего не делают просто так, прежде всего они действуют, исходя из собственной выгоды. Так, для Израиля Маск прежде всего интересен в контексте подъёма репутации, которая была испорчена в ходе эскалации конфликта с Палестиной. Владельцу соцсети Х интересен мир политики, за ним следят миллионы людей. И сейчас он, по словам политсоветника, "аккуратно движется" вразрез с политикой президента США Джо Байдена. Что касается Зеленского, то Израилю такая "токсичная фигура" совсем невыгода.

"Зеленскому [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху отказывает потому что не хочет с ним "братскую могилу". Он прекрасно видит ошибки Зеленского, его проколы, <...> пропагандистские трюкачества. Нетаньяху, как руководитель чувствительной нации, это всё понимает. Сегодня Украине больше нужен Израиль, чем она ему", — сказал Маркелов в беседе с телеканалом "360".

Политсоветник также прокомментировал странный бронежилет, который был на Маске в Израиле. По мнению эксперта, это может быть какая-то технологическая разработка. Возможно, Нетаньяху планирует коллаборацию с компанией Маска. Поэтому не столько важно, защитит ли его этот бронежилет или нет. Просто Маск, надевая эту "приспособу", демонстрирует, насколько он заинтересован в сотрудничестве.

Напомним, сегодня Маск встретился с Нетаньяху на территории кибуца Кфар-Аза, который подвергся нападению ХАМАС. Владельцу соцсети Х показали последствия нападения палестинских радикалов на данную территорию. Кроме того, Маск пообщался с родственниками жертв и заложников.