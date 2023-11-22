Маск пообещал поделиться прибылью соцсети X с больницами Израиля и Газы

Вся выручка социальной сети Х (компания X Corp) от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, будет направлена израильским больницам и обществу Красного Креста и Красного Полумесяца в анклаве. Такое заявление сделал хозяин этой коммерческой организации Илон Маск.