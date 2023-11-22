Маск пообещал поделиться прибылью соцсети X с больницами Израиля и Газы
Илон Маск: X Corp пожертвует выручку больницам в Израиле и секторе Газа
Вся выручка социальной сети Х (компания X Corp) от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, будет направлена израильским больницам и обществу Красного Креста и Красного Полумесяца в анклаве. Такое заявление сделал хозяин этой коммерческой организации Илон Маск.
"Корпорация Х будет жертвовать все доходы от рекламы и подписок, связанные с войной в Газе, больницам в Израиле и Красному Кресту Полумесяцу в Газе", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно американский миллиардер попал в крупный скандал. Он поддержал в своей соцсети пользователя, который написал негативный пост про евреев. В результате сразу несколько крупных компаний приостановили рекламу в соцсети Маска в знак протеста. В их числе Apple, IBM и Disney. Сам бизнесмен ответил на нападки прессы, обвиняющей его в антисемитизме, заявив, что обвинения СМИ являются "фальшивыми".
Getty Images / Leon Neal