Илон Маск опроверг обвинения в антисемитизме из-за комментария о евреях

Американский миллиардер Илон Маск высказался в адрес зарубежной прессы, которая нарекла его антисемитом за комментарий в соцсети X. Бизнесмен назвал такие обвинения "фальшивыми", добавив, что желает человечеству лишь всего самого наилучшего.

"На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых историй, в которых утверждалось, что я являюсь антисемитом. Нет ничего более далёкого от истины", — возмутился Маск.