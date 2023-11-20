Илон Маск опроверг обвинения в антисемитизме из-за комментария о евреях
Американский миллиардер Илон Маск высказался в адрес зарубежной прессы, которая нарекла его антисемитом за комментарий в соцсети X. Бизнесмен назвал такие обвинения "фальшивыми", добавив, что желает человечеству лишь всего самого наилучшего.
"На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых историй, в которых утверждалось, что я являюсь антисемитом. Нет ничего более далёкого от истины", — возмутился Маск.
Основатель SpaceX угодил в крупный скандал после того, как поддержал пост одного из пользователей X. Юзер написал, что евреи продвигают ненависть в отношении белых людей, но сами требуют к себе иного отношения. В результате сразу несколько крупных компаний приостановили рекламу в соцсети Маска в знак протеста. В их числе Apple, IBM и Disney.
Flickr / Thomas Hawk