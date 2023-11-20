Регион

Уведомления отключены

19 ноября, 23:33

Илон Маск опроверг обвинения в антисемитизме из-за комментария о евреях

Американский миллиардер Илон Маск высказался в адрес зарубежной прессы, которая нарекла его антисемитом за комментарий в соцсети X. Бизнесмен назвал такие обвинения "фальшивыми", добавив, что желает человечеству лишь всего самого наилучшего.

"На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых историй, в которых утверждалось, что я являюсь антисемитом. Нет ничего более далёкого от истины", — возмутился Маск.

Обвинённый в антисемитизме Маск пригрозил блокировкой за поддержку геноцида в соцсети X

Обвинённый в антисемитизме Маск пригрозил блокировкой за поддержку геноцида в соцсети X

Основатель SpaceX угодил в крупный скандал после того, как поддержал пост одного из пользователей X. Юзер написал, что евреи продвигают ненависть в отношении белых людей, но сами требуют к себе иного отношения. В результате сразу несколько крупных компаний приостановили рекламу в соцсети Маска в знак протеста. В их числе Apple, IBM и Disney.

Обложка ©

Flickr / Thomas Hawk

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров