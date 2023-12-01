Израиль впервые с 24 ноября заявил о запущенной из сектора Газа ракете
Армия обороны Израиля заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты
Армия обороны Израиля заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты. Перед этим в районах вблизи сектора впервые с 24 ноября прозвучали сигналы воздушной тревоги.
"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в населённых пунктах, расположенных вблизи сектора Газа, система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила запуск ракеты из сектора Газа", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Эти сообщения приходят на фоне заявлений о продлении гуманитарного перемирия между ЦАХАЛ и движением ХАМАС ещё на один день — уже восьмой по счёту. Минувшей ночью стороны вновь обменялись заложниками.
ТАСС / EPA/MOHAMMED SABER