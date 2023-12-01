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1 декабря, 04:12

Израиль впервые с 24 ноября заявил о запущенной из сектора Газа ракете

Армия обороны Израиля заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты

Армия обороны Израиля заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты. Перед этим в районах вблизи сектора впервые с 24 ноября прозвучали сигналы воздушной тревоги.

"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в населённых пунктах, расположенных вблизи сектора Газа, система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила запуск ракеты из сектора Газа", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

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Эти сообщения приходят на фоне заявлений о продлении гуманитарного перемирия между ЦАХАЛ и движением ХАМАС ещё на один день — уже восьмой по счёту. Минувшей ночью стороны вновь обменялись заложниками.

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ТАСС / EPA/MOHAMMED SABER

Артур Лапсаков
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