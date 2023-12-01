ХАМАС передало Красному Кресту ещё шесть заложников

Радикальная группировка ХАМАС передала Международному комитету Красного Креста очередную группу пленников в рамках сделки о перемирии. Об этом со ссылкой на гуманитарную организацию сообщила Армия обороны Израиля.

"По информации Красного Креста, шесть заложников направляются в сторону израильской территории", — сказано в заявлении ЦАХАЛ.