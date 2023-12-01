ХАМАС передало Красному Кресту ещё шесть заложников
Радикальная группировка ХАМАС передала Международному комитету Красного Креста очередную группу пленников в рамках сделки о перемирии. Об этом со ссылкой на гуманитарную организацию сообщила Армия обороны Израиля.
"По информации Красного Креста, шесть заложников направляются в сторону израильской территории", — сказано в заявлении ЦАХАЛ.
В настоящий момент освобождённые узники вывезены в Египет. Оттуда через КПП Керем-Шалом они попадут в Израиль. Служба безопасности еврейского государства проверит личности пленников на пункте пропуска.
А тем временем палестинская группировка объявила о готовности в очередной раз продлить режим прекращения огня. Согласно существующей договорённости перемирие в Газе завершится 1 декабря в 7:00 по местному времени.
ТАСС / AP / Leo Correa