Израильские бойцы нейтрализовали водителя, протаранившего на грузовике КПП ЦАХАЛ
IDF: Машина протаранила КПП ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан
Грузовик протаранил КПП ЦАХАЛ. Обложка © t.me / zvezdanews
Грузовик протаранил КПП Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Палестиной на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба армии.
"Некоторое время назад автомобиль протаранил КПП ЦАХАЛ, расположенный рядом с населённым пунктом Бекаот в долине реки Иордан. Солдаты ЦАХАЛ, прибывшие на место происшествия, выстрелили в нападавшего и нейтрализовали его", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате инцидента пострадали двое израильских солдат. С лёгкими травмами их было решено госпитализировать. В настоящее время бойцы ЦАХАЛ изучают район в поисках дополнительных подозреваемых.
Ранее Лайф писал, что по меньшей мере трое израильтян погибли, ещё не менее шести получили ранения в результате теракта на автобусной остановке в Иерусалиме. На людей напали двое палестинских террористов. Они были ликвидированы.