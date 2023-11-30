Израильские бойцы нейтрализовали водителя, протаранившего на грузовике КПП ЦАХАЛ

Грузовик протаранил КПП Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Палестиной на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба армии.

"Некоторое время назад автомобиль протаранил КПП ЦАХАЛ, расположенный рядом с населённым пунктом Бекаот в долине реки Иордан. Солдаты ЦАХАЛ, прибывшие на место происшествия, выстрелили в нападавшего и нейтрализовали его", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате инцидента пострадали двое израильских солдат. С лёгкими травмами их было решено госпитализировать. В настоящее время бойцы ЦАХАЛ изучают район в поисках дополнительных подозреваемых.