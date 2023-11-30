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30 ноября, 12:10

Израильские бойцы нейтрализовали водителя, протаранившего на грузовике КПП ЦАХАЛ

IDF: Машина протаранила КПП ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан

<p>Грузовик протаранил КПП ЦАХАЛ. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/zvezdanews/134579" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zvezdanews</a></p>

Грузовик протаранил КПП ЦАХАЛ. Обложка © t.me / zvezdanews

Грузовик протаранил КПП Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Палестиной на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба армии.

"Некоторое время назад автомобиль протаранил КПП ЦАХАЛ, расположенный рядом с населённым пунктом Бекаот в долине реки Иордан. Солдаты ЦАХАЛ, прибывшие на место происшествия, выстрелили в нападавшего и нейтрализовали его", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате инцидента пострадали двое израильских солдат. С лёгкими травмами их было решено госпитализировать. В настоящее время бойцы ЦАХАЛ изучают район в поисках дополнительных подозреваемых.

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Ранее Лайф писал, что по меньшей мере трое израильтян погибли, ещё не менее шести получили ранения в результате теракта на автобусной остановке в Иерусалиме. На людей напали двое палестинских террористов. Они были ликвидированы.

Ян Поланин
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