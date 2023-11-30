Теракт со стрельбой произошёл в Иерусалиме на фоне перемирия Израиля и ХАМАС

Двое неизвестных открыли стрельбу при выезде из Иерусалима, в результате чего один человек погиб и ещё восемь пострадали. Об этом сообщает израильская служба скорой медпомощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

"Сегодня утром около 07:40 появились сообщения о стрельбе, произошедшей на перекрёстке Гиват Шауль на выезде из Иерусалима. Двое вооружённых террористов, прибывшие на место на автомобиле, обстреляли мирных жителей на автобусной остановке", — сообщили представители израильской полиции.

По их данным, вооружённые мужчины были нейтрализованы силами безопасности, также помог находившийся рядом мирный житель. Как следует из сообщения медиков в их телеграм-канале, погибла 24-летняя женщина. Ещё восемь человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии. При этом, по информации местных СМИ, есть ещё одна погибшая — 16-летняя девочка.