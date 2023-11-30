Теракт со стрельбой произошёл в Иерусалиме на фоне перемирия Израиля и ХАМАС
Один погиб и восемь человек пострадали в результате теракта в Иерусалиме
Оружие, из которого стреляли террористы на въезде в Иерусалим. Обложка © t.me / Newsdesk Israel
Двое неизвестных открыли стрельбу при выезде из Иерусалима, в результате чего один человек погиб и ещё восемь пострадали. Об этом сообщает израильская служба скорой медпомощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").
Обстановка на въезде в Иерусалим, где террористы открыли стрельбу. Видео © X / Lachjerusalem / Saher95755738 / 1717Bazz/status
"Сегодня утром около 07:40 появились сообщения о стрельбе, произошедшей на перекрёстке Гиват Шауль на выезде из Иерусалима. Двое вооружённых террористов, прибывшие на место на автомобиле, обстреляли мирных жителей на автобусной остановке", — сообщили представители израильской полиции.
По их данным, вооружённые мужчины были нейтрализованы силами безопасности, также помог находившийся рядом мирный житель. Как следует из сообщения медиков в их телеграм-канале, погибла 24-летняя женщина. Ещё восемь человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии. При этом, по информации местных СМИ, есть ещё одна погибшая — 16-летняя девочка.
Между тем в секторе Газа действует перемирие, объявленное Израилем и ХАМАС ещё 24 ноября. За это время стороны успели несколько раз обменяться пленными. Гуманитарная пауза планировалась на четыре дня, однако 27 ноября было решено продлить её ещё на два дня. Сегодня армия еврейского государства сообщила, что перемирие будет действовать ещё сутки. Информацию также подтвердило и ХАМАС.