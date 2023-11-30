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Момент расстрела прохожих в Иерусалиме попал на видео

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Момент расстрела прохожих в Иерусалиме попал на видео

Количество жертв теракта в Иерусалиме выросло до трёх

30 ноября, 07:36

Телеграм-канал עמאר אסדי - amar assadi news

По меньшей мере трое израильтян погибли, ещё не менее шести получили ранения в результате теракта на автобусной остановке в Иерусалиме. Об этом сообщили в МИД Израиля.

"Два палестинских террориста расстреляли сегодня утром автобусную остановку в Иерусалиме, убив троих мирных израильтян и ранив шестерых",  говорится в сообщении.

Двух нападавших ликвидировали. Ими оказались братья — 30-летний Ибрагим Нимер и 38-летний Мурад Нимер.

Атака попала на видео. На кадрах видно, как террористы быстро выходят из машины и сразу же начинают практически в упор стрелять по людям на остановке. Те начинают в панике разбегаться. А затем стреляют и в самих нападавших.

Момент расстрела прохожих в Иерусалиме. Видео © Телеграм-канал עמאר אסדי - amar assadi news

Напомним, сообщения о стрельбе, произошедшей на перекрёстке Гиват Шауль на выезде из Иерусалима, появились утром 30 ноября около 07:40. Двое вооружённых террористов, прибывшие на место на автомобиле, обстреляли мирных жителей на автобусной остановке. Теракт произошёл на фоне перемирия, объявленного Израилем и ХАМАС ещё 24 ноября. За это время стороны успели несколько раз обменяться пленными. Гуманитарная пауза планировалась на четыре дня, однако 27 ноября было решено продлить её ещё на два дня. Сегодня армия еврейского государства сообщила, что перемирие будет действовать ещё сутки.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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