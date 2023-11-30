Момент расстрела прохожих в Иерусалиме попал на видео Количество жертв теракта в Иерусалиме выросло до трёх 30 ноября, 07:36 Телеграм-канал עמאר אסדי - amar assadi news

По меньшей мере трое израильтян погибли, ещё не менее шести получили ранения в результате теракта на автобусной остановке в Иерусалиме. Об этом сообщили в МИД Израиля.

"Два палестинских террориста расстреляли сегодня утром автобусную остановку в Иерусалиме, убив троих мирных израильтян и ранив шестерых", — говорится в сообщении.

Двух нападавших ликвидировали. Ими оказались братья — 30-летний Ибрагим Нимер и 38-летний Мурад Нимер.

Атака попала на видео. На кадрах видно, как террористы быстро выходят из машины и сразу же начинают практически в упор стрелять по людям на остановке. Те начинают в панике разбегаться. А затем стреляют и в самих нападавших.

Момент расстрела прохожих в Иерусалиме. Видео © Телеграм-канал עמאר אסדי - amar assadi news

Авторы Александра Вишнякова