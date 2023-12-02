В Газе в результате авиаудара Израиля погиб врач с российским гражданством

Палестинский врач с гражданством России погиб в результате удара ВВС Израиля по сектору Газа в пятницу, 1 декабря. Об этом сообщил один из его родственников — Мохаммед Хассуна.

"Мой кузен Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа", — приводит РИА "Новости" его слова.

Известно, что Хассуна является гражданином России, в последнее время он работал врачом в больнице "Камал Адван" в городе Бейт-Лахия на севере палестинского анклава.