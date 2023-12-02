В Газе в результате авиаудара Израиля погиб врач с российским гражданством
РИА "Новости": Палестинский врач с гражданством России погиб в секторе Газа
Палестинский врач с гражданством России погиб в результате удара ВВС Израиля по сектору Газа в пятницу, 1 декабря. Об этом сообщил один из его родственников — Мохаммед Хассуна.
"Мой кузен Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа", — приводит РИА "Новости" его слова.
Известно, что Хассуна является гражданином России, в последнее время он работал врачом в больнице "Камал Адван" в городе Бейт-Лахия на севере палестинского анклава.
Ранее стало известно, что ЦАХАЛ за последние 24 часа нанёс удары по 400 объектам ХАМАС в секторе Газа. Сообщается, что минувшей ночью Военно-морские силы Израиля провели работу в районе пристани Хан-Юнис и нанесли удары высокоточным оружием по военным объектам палестинской группировки.
Напомним, боевые действия в секторе Газа возобновились после заявления ЦАХАЛ о перехваченной ракете, запущенной с территории анклава. Там обвинили ХАМАС в нарушении условий гуманитарной паузы. По данным Минздрава Палестины, всего за сутки боёв там погибло 178 человек, ещё 589 ранено.
ТАСС / AP