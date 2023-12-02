В Палестине раскрыли число погибших после окончания перемирия
Минздрав Палестины сообщил о 178 погибших в Газе после окончания перемирия
Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия. Обложка © AP / TASS / Fatima Shbair
В секторе Газа от ударов Израиля после прекращения перемирия погибло свыше 178 человек. Об этом сообщил Минздрав Палестины в телеграм-канале.
"Количество погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени выросло до 178; 589 человек ранено, большинство из них — дети и женщины", — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, четырёхдневное перемирие между Израилем и ХАМАС было заключено 24 ноября, стороны смогли обменяться пленными. Позже власти Израиля и руководство палестинского радикального движения достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня, то есть до 29 ноября. Затем ЦАХАЛ и ХАМАС объявили о паузе в военных действиях и на седьмой день. Палестинское движение было заинтересовано и в дальнейшем продлении перемирия, стороны даже договорились на ещё один день тишины. Однако 1 декабря Армия обороны Израиля заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты, обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и возобновила боевые действия.