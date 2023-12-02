В Палестине раскрыли число погибших после окончания перемирия

В секторе Газа от ударов Израиля после прекращения перемирия погибло свыше 178 человек. Об этом сообщил Минздрав Палестины в телеграм-канале.

"Количество погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени выросло до 178; 589 человек ранено, большинство из них — дети и женщины", — говорится в заявлении ведомства.