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1 декабря, 11:13

Лавров напомнил Израилю позабытый канон после воинственной угрозы Нетаньяху

Лавров напомнил Израилю, что законы ведения войны никто не отменял

Россия слышит заявления Израиля о том, что армия не остановится, пока не уничтожит ХАМАС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что законы ведения войны никто не отменял и еврейскому государству нельзя об этом забывать.

"Мы слышим заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС. Я сейчас не буду вдаваться в детали, каким образом это встречено экспертами и как профессиональные военные комментируют это, но то, что законы ведения войны никто не отменял, я считаю, необходимо об этом помнить", — заявил глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

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Напомним, 24 ноября началась четырёхдневная пауза в военных действиях между ЦАХАЛ и ХАМАС. В рамках сделки палестинское движение обменяется с Израилем пленниками, а в Газу будут допущены грузовики с гумпомощью. Однако Израиль пообещал продолжить бои по завершении сделки. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приехал в Газу во время перемирия и записал воинственное обращение для ХАМАС с угрозами.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Мышляева
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