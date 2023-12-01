Лавров напомнил Израилю позабытый канон после воинственной угрозы Нетаньяху

Россия слышит заявления Израиля о том, что армия не остановится, пока не уничтожит ХАМАС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что законы ведения войны никто не отменял и еврейскому государству нельзя об этом забывать.

"Мы слышим заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС. Я сейчас не буду вдаваться в детали, каким образом это встречено экспертами и как профессиональные военные комментируют это, но то, что законы ведения войны никто не отменял, я считаю, необходимо об этом помнить", — заявил глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).