В ЮНИСЕФ раскрыли число погибших палестинских детей в секторе Газа
В ЮНИСЕФ заявили о гибели в Газе более 5,3 тысячи детей за 48 дней войны
Свыше 5,3 тысячи детей погибло с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Такие сведения привела исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.
"По имеющимся данным, до паузы за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей", — приводятся её слова на сайте организации.
При этом Рассел уточнила, что в эту цифру не входят многие до сих пор считающиеся пропавшими без вести ребята, а также, предположительно, погребённые под обломками. Если же возобновившиеся боевые действия вернутся к прежним масштабам и интенсивности, ежедневно будут погибать и получать ранения сотни других детей, констатировала представитель ЮНИСЕФ.
Ранее Минздрав Палестины раскрыл число погибших в секторе Газа после окончания перемирия. Напомним, обстрелы возобновились в первый день зимы после того, как Армия обороны Израиля заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты, обвинив ХАМАС в нарушении условий гуманитарной паузы.
ТАСС / AP Photo / Hatem Ali