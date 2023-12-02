Регион

Уведомления отключены

2 декабря, 01:12

В ЮНИСЕФ раскрыли число погибших палестинских детей в секторе Газа

В ЮНИСЕФ заявили о гибели в Газе более 5,3 тысячи детей за 48 дней войны

Свыше 5,3 тысячи детей погибло с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Такие сведения привела исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

"По имеющимся данным, до паузы за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей", — приводятся её слова на сайте организации.

В ЦАХАЛ озвучили, сколько человек находится в плену у ХАМАС

В ЦАХАЛ озвучили, сколько человек находится в плену у ХАМАС

При этом Рассел уточнила, что в эту цифру не входят многие до сих пор считающиеся пропавшими без вести ребята, а также, предположительно, погребённые под обломками. Если же возобновившиеся боевые действия вернутся к прежним масштабам и интенсивности, ежедневно будут погибать и получать ранения сотни других детей, констатировала представитель ЮНИСЕФ.

Ранее Минздрав Палестины раскрыл число погибших в секторе Газа после окончания перемирия. Напомним, обстрелы возобновились в первый день зимы после того, как Армия обороны Израиля заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты, обвинив ХАМАС в нарушении условий гуманитарной паузы.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Hatem Ali

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • ООН
  • Израиль
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров