В ЮНИСЕФ раскрыли число погибших палестинских детей в секторе Газа

Свыше 5,3 тысячи детей погибло с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Такие сведения привела исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

"По имеющимся данным, до паузы за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей", — приводятся её слова на сайте организации.

При этом Рассел уточнила, что в эту цифру не входят многие до сих пор считающиеся пропавшими без вести ребята, а также, предположительно, погребённые под обломками. Если же возобновившиеся боевые действия вернутся к прежним масштабам и интенсивности, ежедневно будут погибать и получать ранения сотни других детей, констатировала представитель ЮНИСЕФ.