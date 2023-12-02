В ЦАХАЛ озвучили, сколько человек находится в плену у ХАМАС
ЦАХАЛ: ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа 136 заложников
Израильская военная техника на границе с сектором Газа. Обложка © AP / TASS / Ariel Schalit
В заложниках у боевиков ХАМАС продолжают оставаться 136 человек. Об этом заявил на вечернем брифинге в пятницу, 1 декабря, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
"ХАМАС по-прежнему безжалостно удерживает 136 похищенных, включая 17 женщин и детей", — сообщил он, добавив, что будет делаться всё возможное, чтобы вернуть этих людей.
Напомним, 1 декабря Армия обороны Израиля заявила о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты, обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и возобновила боевые действия. После этого, по данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 178 человек.