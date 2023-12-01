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В Кремле заверили, что эвакуация из сектора Газа продолжится, несмотря на возобновление боёв

Песков: РФ считает целесообразным продление гуманитарной паузы в секторе Газа

1 декабря, 09:38
<p>Россия сочла бы целесообразным продление гуманитарной паузы в секторе Газа. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER</p>

Россия сочла бы целесообразным продление гуманитарной паузы в секторе Газа. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Россия сочла бы целесообразным продление гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу, 1 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, предпочли бы видеть новости об очередном продлении этой гуманитарной паузы. Нам казалось бы, что это было бы более целесообразно с учётом размеров той гуманитарной катастрофы, которая сейчас переживается в Газе", — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что всесторонняя работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа будет продолжаться, несмотря на возобновление боевых действий.

"Мы продолжим наши усилия, продолжим наши контакты со всеми соответствующими сторонами, с тем чтобы освободить остающихся там граждан России", — заверил он.

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе

Как сообщал Лайф, временное перемирие между Израилем и ХАМАС было заключено 24 ноября. Благодаря этому стороны смогли обменяться пленными. Позже пауза в боевых действиях была продлена до 29 ноября, а затем и до 30-го. При этом сообщалось, что палестинское движение заинтересовано в дальнейшем соблюдении перемирия, стороны даже договорились на ещё один день тишины.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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