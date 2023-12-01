В Кремле заверили, что эвакуация из сектора Газа продолжится, несмотря на возобновление боёв Песков: РФ считает целесообразным продление гуманитарной паузы в секторе Газа 1 декабря, 09:38 Россия сочла бы целесообразным продление гуманитарной паузы в секторе Газа. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Россия сочла бы целесообразным продление гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу, 1 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, предпочли бы видеть новости об очередном продлении этой гуманитарной паузы. Нам казалось бы, что это было бы более целесообразно с учётом размеров той гуманитарной катастрофы, которая сейчас переживается в Газе", — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что всесторонняя работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа будет продолжаться, несмотря на возобновление боевых действий.

"Мы продолжим наши усилия, продолжим наши контакты со всеми соответствующими сторонами, с тем чтобы освободить остающихся там граждан России", — заверил он.

Авторы Марина Калегина