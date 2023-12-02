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2 декабря, 08:25

ЦАХАЛ за сутки нанёс удары по 400 объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 400 объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа всего за сутки с момента срыва перемирия. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

"За сутки ЦАХАЛ атаковала более 400 террористических объектов по всему сектору Газа. Ночью истребители ВВС атаковали более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса [в южной части сектора Газа]", — говорится в опубликованном сообщении.

Также указывается, что минувшей ночью военно-морские силы страны провели работу в районе пристани Хан-Юнис и нанесли удары высокоточным оружием по военным объектам ХАМАС.

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Напомним, боевые действия в секторе Газа возобновились после заявления ЦАХАЛ о перехваченной ракете, запущенной с территории анклава. Там обвинили ХАМАС в нарушении условий гуманитарной паузы. По данным Минздрава Палестины, всего за сутки боёв там погибло 178 человек, ещё 589 ранено.

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ТАСС / dpa / Abed Rahim Khatib

Матвей Константинов
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