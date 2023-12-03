Стало известно о планах Израиля провести "операцию высокой интенсивности" в Газе

Следующий этап боевых действий в Газе не превратится в затяжную кампанию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие недели проведёт "операцию высокой интенсивности". Об этом заявил один из высокопоставленных чиновников еврейского государства в разговоре с NYT.

Операция может пройти в южной части анклава, так как Иерусалим призывал проживающих там эвакуироваться. Ранее бои велись в основном на севере. По словам собеседника NYT, после этого израильская армия, вероятно, перейдёт в режим низкой интенсивности.

3 декабря сообщалось, что ЦАХАЛ после завершения боевых действий в Газе не намерена размещать там войска. Утверждалось, что сейчас военное руководство страны обсуждает создание буферной зоны у границы с палестинским анклавом.