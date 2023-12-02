Израиль заявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу
Глава Минобороны Израиля: ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в полную силу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновляет боевые действия в Газе в полную силу. Об этом заявил глава Минобороны еврейской страны Йоав Галант.
"Министр обороны Йоав Галант сообщил, что израильские военные вернулись к боевым действиям в полную силу после того, как [палестинское движение] ХАМАС нарушило договорённость о прекращении огня", — пишет газета The Times of Israel.
Галант добавил, что приказал снова открыть огонь, после того как ХАМАС не стало освобождать 15 женщин и двоих детей в рамках договорённости о перемирии. По мнению министра, промежуточные итоги возобновления операции в Газе являются впечатляющими.
Как сообщал Лайф, 24 ноября между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 27 ноября МИД Катара заявил, что власти Израиля и ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня. Затем стороны дважды продлевали его на день, но 1 декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе, а 2 декабря глава израильской разведки "Моссад" отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK