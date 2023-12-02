Израиль заявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновляет боевые действия в Газе в полную силу. Об этом заявил глава Минобороны еврейской страны Йоав Галант.

"Министр обороны Йоав Галант сообщил, что израильские военные вернулись к боевым действиям в полную силу после того, как [палестинское движение] ХАМАС нарушило договорённость о прекращении огня", — пишет газета The Times of Israel.