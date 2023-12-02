В ХАМАС заявили об освобождении всех женщин и детей среди заложников в Газе
Радикальное палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей среди заложников в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури.
"Оккупация (Израиль. — Прим. Лайфа) настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться", — сказал он в беседе с телеканалом Al Jazeera.
По словам замглавы политбюро ХАМАС, в заложниках сейчас остались лишь израильские солдаты и мужчины, которые ранее служили в ЦАХАЛ. Он подчеркнул, что переговоров по их освобождению не будет до тех пор, пока не прекратится агрессия против палестинского анклава.
Ранее стало известно, что ЦАХАЛ за последние 24 часа нанесла удары по 400 объектам ХАМАС в секторе Газа. Сообщается, что минувшей ночью Военно-морские силы Израиля обстреляли район пристани Хан-Юнис и нанесли удары высокоточным оружием по военным объектам палестинской группировки.
Напомним, 24 ноября между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 27 ноября МИД Катара заявил, что власти Израиля и ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня. Затем стороны дважды продлевали его на день, но 1 декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе, а сегодня глава "Моссада" отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге.
ТАСС / AP / Leo Correa