В ХАМАС заявили об освобождении всех женщин и детей среди заложников в Газе

"Оккупация (Израиль. — Прим. Лайфа) настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться", — сказал он в беседе с телеканалом Al Jazeera.