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2 декабря, 14:27

Глава "Моссад" отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа из-за тупика в диалоге и по поручению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху отозвал своих переговорщиков из Дохи — столицы Катара. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства еврейского государства.

Представители "Моссада" встречались там с катарскими посредниками для обсуждения перемирия в секторе Газа. По данным Reuters, их переговоры были нацелены на "потенциальное освобождение" новых категорий заложников и иные параметры перемирия.

Как добавили в канцелярии, ХАМАС не выполнило свою часть соглашения — освобождение всех детей и женщин из списка, одобренного самим радикальным движением.

В Кремле заверили, что эвакуация из сектора Газа продолжится, несмотря на возобновление боёв

В Кремле заверили, что эвакуация из сектора Газа продолжится, несмотря на возобновление боёв

Как заявляли в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС продолжает удерживать в заложниках 136 человек. Среди них 17 женщин и детей.

Напомним, боевые действия в секторе Газа возобновились после заявления ЦАХАЛ о перехваченной ракете, запущенной с территории палестинского анклава. Там обвинили ХАМАС в нарушении условий гуманитарной паузы. По данным Минздрава Палестины, всего за сутки боёв там погибло минимум 178 человек, ранено около 600.

Обложка ©

Getty Images / Amos Ben Gershom / GPO / Handout / Anadolu Agency via

Матвей Константинов
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