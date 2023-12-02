Глава "Моссад" отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа из-за тупика в диалоге и по поручению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху отозвал своих переговорщиков из Дохи — столицы Катара. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства еврейского государства.

Представители "Моссада" встречались там с катарскими посредниками для обсуждения перемирия в секторе Газа. По данным Reuters, их переговоры были нацелены на "потенциальное освобождение" новых категорий заложников и иные параметры перемирия.

Как добавили в канцелярии, ХАМАС не выполнило свою часть соглашения — освобождение всех детей и женщин из списка, одобренного самим радикальным движением.