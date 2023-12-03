Стало известно, какое послание по Ближнему Востоку оставил перед смертью Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в последнем своём интервью призывал не создавать независимую Палестину. Это, по его мнению, не будет гарантировать Израилю то, что на него снова не нападут.

"Я считаю, что необходимо передать Западный берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств", — заявил тогда Киссинджер в интервью изданию Politico.

Он также считал, что прямые переговоры Израиля и Палестины не способны привести к какому-то благоприятному исходу. А вот диалог с арабским миром для Тель-Авива был бы более приемлемым вариантом. Также Киссинджер отмечал, что США необходимо активнее участвовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.