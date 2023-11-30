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30 ноября, 02:11

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ушёл из жизни в 100-летнем возрасте

<p>Генри Киссинджер. Обложка © ТАСС / DPA / Daniel Vogl</p>

Генри Киссинджер. Обложка © ТАСС / DPA / Daniel Vogl

Бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер умер в своём доме в Коннектикуте. Об этом со ссылкой на заявление консалтинговой фирмы дипломата сообщила газета Washington Post.

Экс-госсекретаря при администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда не стало 29 ноября в возрасте 100 лет. Причина смерти Киссинджера не уточняется.

В издании подчеркнули, что бывший глава американской дипломатии был единственным человеком в истории США, который занимал должности госсекретаря и советника Белого дома по нацбезопасности одновременно. В 1973 году за подготовку Парижского соглашения о перемирии во Вьетнамской войне Киссинджеру вручили Нобелевскую премию мира.

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Напомним, что 100-летний юбилей экс-глава Госдепа отметил 27 мая. По мнению соратников дипломата, секрет его долголетия заключался в трудоголизме.

Илья Пушкарев
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