Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ушёл из жизни в 100-летнем возрасте

Бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер умер в своём доме в Коннектикуте. Об этом со ссылкой на заявление консалтинговой фирмы дипломата сообщила газета Washington Post.

Экс-госсекретаря при администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда не стало 29 ноября в возрасте 100 лет. Причина смерти Киссинджера не уточняется.

В издании подчеркнули, что бывший глава американской дипломатии был единственным человеком в истории США, который занимал должности госсекретаря и советника Белого дома по нацбезопасности одновременно. В 1973 году за подготовку Парижского соглашения о перемирии во Вьетнамской войне Киссинджеру вручили Нобелевскую премию мира.