Раскрыты главные секреты долголетия столетнего Генри Киссинджера

Сегодня, 27 мая, американскому политическому деятелю Генри Киссинджеру исполняется 100 лет. Он является единственным в истории США политиком, который занимал одновременно пост госсекретаря и помощника президента по нацбезопасности. Его называют патриархом дипломатии Америки, а также человеком, который сыграл ключевую роль в выработке курса Вашингтона в 1970-х годах. В честь юбилея о политике высказались его близкие, в том числе отметив его поразительную активность, пишет Washington Post.

Так, например, соавтор Киссинджера и экс-политик, бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт назвал трудоголизм главным секретом его долголетия. Шмидт вспомнил, как во время совместного написания книги о будущем искусственного интеллекта Киссинджер вставал рано утром и работал до поздней ночи, делая перерывы лишь для обеда с семьёй.

"Долголетие моего отца кажется чудом, особенно если учесть его отношение к собственному здоровью в течение всей сознательной жизни. Его режим состоял из диеты, в значительной степени состоявшей из братвурста и венских шницелей, напряжённой карьеры, во время которой приходилось принимать тяжелейшие решения, и любви к спорту, но лишь в качестве болельщика — сам он им никогда не занимался", — рассказал сын юбиляра Дэвид Киссинджер.