"Могли бы договориться": Политик рассказал, как Киссинджер смог бы решить украинский конфликт

Бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер не был ангелом, но его циничность смогла бы поспособствовать решению украинского конфликта. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил российский политик Георгий Бовт.

По его словам, Киссинджер был сторонником realpolitik. Этот термин подразумевал, что не только внутренняя, но и внешняя политика должна быть освобождена от идеологии и моральных принципов и руководствоваться в ней следует только практическими интересами.

Также, по мнению политика, Киссинджера нельзя было назвать ангелом, ведь он был сторонником ограниченной ядерной войны, как средства внешней политики. Он санкционировал "ковровые бомбардировки" Камбоджи в 1969 году и дал сигнал для тайного снабжения оружием Пакистана. Бовт напомнил, что экс-глава американского Госдепартамента стоял и за вспыхнувшим восстанием на нынешней территории Бангладеш, что повлекло гибель 300 тысяч мирных жителей.

При этом, подчеркнул спикер, то, что Киссинджер встречался с президентом России Владимиром Путиным, характеризует его "замечательно" и во многом предопределяет нынешние отношения. Он выразил уверенность, что в современных реалиях, будь Киссинджер у руководства, он бы безусловно нашёл общий язык с российским лидером.

"Киссинджер был гораздо более циничен. Я думаю, что они могли бы на почве вот этой "галимой" прагматики — "выгодно – невыгодно", сделка здесь, сделка там, — они могли бы договориться, да хоть бы и по Украине", — подчеркнул Бовт.